Roger Federer over aandacht en roem: ‘Ik kan een superheld zijn, maar doe mijn cape ook graag af’

Consternatie deze maandagmiddag in Utrecht. Gestreste blikken. In een krappe gang wijst iemand van de organisatie van het gala naar een deur. Door die deur komt híj straks aangelopen. Over de vraag op welke van de acht stoelen hij daarna in een zaaltje zal gaan zitten, is ook al nagedacht. Het is zoals Roger Federer later zal zeggen: als beroemdheid gaan de mensen om jou heen zich anders gedragen.