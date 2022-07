Roger Federer over het geluk van hem en zijn kinderen: ‘We hebben een life on the road geleefd’

FC Twente maakte indruk met ruime zege bij Fortuna Düsseldorf

DÜSSELDORF - Uitslagen in de voorbereiding zeggen lang niet alles, maar FC Twente boekte vrijdagmiddag een overwinning die het vertrouwen in Enschede goed zal doen. De ploeg van Ron Jans sloot het trainingskamp in Duitsland af met een 5-1 overwinning bij Fortuna Düsseldorf, dat over een week al begint aan de competitie in de loodzware Tweede Bundesliga.

8 juli