Roglic grijpt de macht in Ronde van Baskenland

Roglic was 9 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin. De Wit-Rus Vasil Kirijenka werd derde. Roglic moest acht tellen goedmaken op Alaphilippe, maar was liefst 42 seconden sneller.



Bauke Mollema sloot de tijdrit af als negende, op 43 seconden van Roglic. De Nederlander van Trek klom daardoor naar de derde plaats in het algemeen klassement.



Roglic won vorig jaar twee etappes in de Ronde van Baskenland waaronder de afsluitende tijdrit. De Sloveen werd toen vijfde in het eindklassement. Dit jaar was hij al etappewinnaar in Tirreno-Adriatico.



Morgen volgt een rit van Vitoria naar Eibar over 164 kilometer. De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag.