Roglic klopt Dumoulin op de meet in UAE Tour

De zesde etappe in de UAE Tour is gewonnen door Primoz Roglic. In een sprint bergop was hij sneller dan Tom Dumoulin, die net voor de streep voorbij werd gesneld door de Sloveen.

Zes renners gingen in de voorlaatste etappe op avontuur: Marcel Sieberg, Jan Tratnik (beiden Bahrain-Merida), Joey Rosskopf (CCC), Adam Hansen (Lotto-Soudal), Michael Albasini (Mitchelton-Scott) en Will Clarke (Trek-Segafredo). Met een voorgift van bijna zes minuten op het peloton begonnen de vluchters aan de 20,6 kilometer lange slotklim.



In het peloton verzorgden Sunweb en Jumbo-Visma het kopwerk. Zij haalden de laatste vluchter Rosskopf op het steilste gedeelte van de klim terug, waarna Laurens De Plus met een imposante kopbeurt de sprint aantrok. Dumoulin leek de overwinning te gaan pakken, maar Roglic haalde de Nederlander nog in extremis in en pakte de rit. Wilco Kelderman finishte achter wereldkampioen Alejandro Valverde als zesde.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag met een vlakke rit over 145 kilometer in en om Dubai. Roglic verdedigt in de slotrit een voorsprong van 31 seconden op de Spanjaard Alejandro Valverde, die dinsdag de derde etappe op zijn naam schreef. Kelderman staat vijfde en Dumoulin is zesde. De Nederlanders hebben een achterstand van respectievelijk 1.04 en 1.08 op Roglic.

,,Het is altijd leuk om een etappe te winnen. Dat gebeurt me niet zo vaak. Daarom reageerde ik ook zo blij toen ik over de finish kwam’', zei Roglic. ,,Ik ben niet echt een sprinter. Ik dacht dat de anderen me zouden passeren, maar ik had nog wat kracht over en kon nog eens aanzetten. Deze zege motiveert me in aanloop naar de Ronde van Italië.’'

Roglic eindigde vorig jaar in de Ronde van Frankrijk als vierde in het klassement, op ruim 3 minuten van winnaar Geraint Thomas.