Roglic klopt in zijn eerste koers van het jaar Pogacar en grijpt Sloveense titel

Oud-prof Bezzai al 3 maanden aan de slag als manager an­ti-racisme bij KNVB

Oud-prof Houssin Bezzai is bij de KNVB aangesteld als programmamanager racisme en discriminatie. Opvallend is dat het dienstverband van de voormalige voetballer van Sparta Rotterdam en TOP Oss al op 1 maart van dit jaar is ingegaan. De KNVB maakte zijn aantreden in Zeist om "praktische redenen" echter pas zondag bekend. ,,Het kwam zo uit", liet een woordvoerder van de voetbalbond weten.