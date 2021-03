Roglic klopt Mäder kort voor de finish en boekt derde etappezege in Parijs-Nice

Roglic sprong op het laatste stuk van de slotklim naar Valdeblore la Colmiane weg uit de groep met favorieten en sprintte ook de moegestreden Mäder voorbij. De 24-jarige Zwitser van Team Bahrain Victorious leek op weg naar een verrassende etappezege, maar de vluchter was moegestreden en werd zo'n twintig meter voor de eindstreep toch nog ingehaald door Roglic. Roglic won eerder al de vierde en zesde etappe in Parijs - Nice. Het algemeen klassement voerde hij ook al overtuigend aan. Zijn voorsprong op nummer twee Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) werd vandaag zelfs nog vergroot van 41 naar 52 seconden. Steven Kruijswijk is op de achtste plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement, met 2 minuten en 7 seconden achterstand op zijn Jumbo-teamgenoot Roglic.

Morgen is de laatste etappe van Parijs-Nice, maar Roglic lijkt de eindzege wel binnen te hebben. ,,We zullen nog scherp moeten zijn op de laatste dag, maar het ziet er goed. Waarom ik vandaag nog voor de overwinning ging? Tja, waarom niet? Als ik een kans heb om een rit te winnen, zal ik daar altijd voor gaan. Ik voelde me goed op de slotklim, maar had niet verwacht dat ik het nog zou halen. Het was jammer voor Mäder, maar ik wilde het goede werk van mij en mijn teamgenoten bekronen met nog een ritzege.”