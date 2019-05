Roglic pakt ritwinst in Romandië en rijdt landgenoot uit de leiderstrui

Het draaide in de 168,4 kilometer lange etappe uit op een uitputtingsslag. Nadat een grote kopgroep van twaalf man door de troepen van EF Education First was ingerekend, reed Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) weg. Hij reed zo'n twintig tellen voor het uitgedunde peloton uit, maar wist zijn solo niet tot een goed einde te brengen.



In de laatste vijf kilometer kreeg hij gezelschap van Geraint Thomas, Michael Woods en David Gaudu. Niet veel later werden ze gegrepen en probeerden diverse renners opnieuw een sprint te voorkomen, maar zonder succes. Er werd om de winst gesprint en daarin was Roglic de rapste. Gaudu werd tweede voor Rui Costa. Steven Kruijswijk finishte in de voorste groep en had een belangrijk aandeel in het terugpakken van de aanvallers.