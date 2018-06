Roglic slaat flink toe in Ronde van Slovenië

Roglic ging er in zijn eentje vandoor op de laatste beklimming van de rit over 155 kilometer van Ljubljana naar Kamnik. Hij reed in de afdaling onbedreigd naar de zege. De Sloveen Matej Mohoric arriveerde als tweede op 32 seconden, voor de Pool Rafal Majka en Urán.



In het algemeen klassement heeft Roglic 32 seconden voorsprong op Urán. De Ronde van Slovenië eindigt morgen met een individuele tijdrit over 21,5 kilometer. Roglic is een erkend tijdrijder. Hij won drie jaar geleden al eens de ronde door zijn thuisland. De 28-jarige Roglic schreef dit jaar al de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië op zijn naam.