Roglic steviger in leiderstrui na winst in koninginnenrit Romandië

Primoz Roglic heeft de eindzege in de Ronde van Romandië voor het grijpen. De Sloveense renner van Jumbo-Visma won vanmiddag de koninginnenrit en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement, met alleen nog de tijdrit van morgen voor de boeg. Steven Kruijswijk finishte ook in de groep met favorieten, als negende.