Rojer bereikt derde ronde dubbelspel

Succes van Oranje is promotie voor WK 2027

14:38 De KNVB betrekt het succes van de Nederlandse voetbalsters op het WK in Frankrijk nadrukkelijk in de lobby om het WK van 2027 binnen te halen. De directie van de bond voert gesprekken met de top van de mondiale federatie FIFA, met als doel over acht jaar het WK te kunnen organiseren.