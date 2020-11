Rojer breekt na zeven seizoenen en twee grandslamtitels met Tecau

,,De beslissing is in samenspraak genomen. Tecau miste het einde van het seizoen door een blessure en toen ik zonder hem een toernooi speelde in Antwerpen heb ik hem opgebeld. Het voelde alsof het voor allebei het moment was om verder te gaan en iets nieuws, ook misschien een andere speelstijl, te proberen”, aldus Rojer, nu de nummer 24 van de wereld in het dubbelspel en onderdeel van het Nederlandse Davis Cup-team.



,,Het is jammer dat we niet meer de kans hebben gehad een laatste wedstrijd te spelen, want tijdens ons laatste toernooi - Roland Garros - wisten we nog niet dat we uit elkaar zouden gaan. Op het moment van de breuk had ik nog geen nieuwe partner. Melo en ik kennen elkaar al jaren en hebben altijd gezegd ooit samen te gaan spelen. Het moment was er nooit, maar is nu daar.”