Rojer en Tecau ontlopen Kubot en Melo in ATP Finals

De Nederlandse tennisser is samen met dubbelpartner Horia Tecau uit Roemenië ingedeeld in een poule met Henri Kontinen/Jonathan Peers (2), Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (6) en Ryan Harrison/Michael Venus (8). Rojer en Tecau zijn zelf als derde geplaatst.

Rojer en Tecau wonnen dit jaar vier titels (waaronder de US Open) en staan derde in de Doubles Race 2017. In 2015 schreef het tennisduo de ATP Finals op hun naam. Toen sloten ze het jaar af als nummer één van de wereld.