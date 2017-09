Rojer en Tecau schrijven US Open op hun naam

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de titel gepakt bij de US Open. De 36-jarige Rojer, dubbelspecialist van het Nederlandse Davis Cup-team, pakte in New York zijn tweede grandslamtitel. Twee jaar geleden zegevierde hij met Tecau op Wimbledon.

Rojer en Tecau waren vrijdag in de finale van het mannendubbel te sterk voor de Spanjaarden Feliciano López en Marc López: 6-4 6-3. Dat koppel had in de halve finale gewonnen van de Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan, vijfvoudig kampioenen in New York. López en López, geen familie van elkaar, versloegen eerder in het toernooi het Nederlandse duo Robin Haase/Matwé Middelkoop.

Rojer vormt sinds 2014 een dubbelkoppel met de vier jaar jongere Tecau. In hun eerste jaar samen wonnen ze direct acht ATP-titels. In 2015 volgde het grote succes op het 'heilige' gras van Wimbledon in Londen, gevolgd door de winst van de ATP World Tour Finals. Rojer en Tecau beleefden vorig jaar een tegenvallend seizoen, waarin ze slechts één titel pakten en op de grandslamtoernooien steeds vroegtijdig strandden. Het ervaren en gelouterde duo herpakte zich dit jaar. Het resulteerde in drie toernooizeges, onder meer kort voor de US Open in Winston-Salem, en de ultieme bekroning volgde vrijdag in New York. Z

Cheque

Het winnende koppel verdiende een cheque van 675.000 dollar, omgerekend ruim 560.000 euro. Rojer treedt in de voetsporen van Jacco Eltingh en Paul Haarhuis, die in 1994 de dubbeltitel pakten op de US Open. De geboren Antilliaan komt volgende week naar Den Haag voor de ontmoeting met Tsjechië in de Daviscup.

Rojer en Tecau versloegen op weg naar de eindstrijd onder anderen de titelverdedigers Jamie Murray en Bruno Soares en in de halve finale ook het als eerste geplaatste koppel Henri Kontinen/John Peers. In de finale tegen López en López sloegen ze op de juiste momenten toe. De Spanjaarden plaatsten in de zevende game de eerste break, maar Rojer en Tecau trokken de stand direct weer gelijk. Op 5-4 haalden ze met een nieuwe break de eerste set binnen. In de tweede set bleek een break in de vierde game beslissend.