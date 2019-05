Rojer met Tecau naar derde ronde in Parijs

Champions League-finale Onze man in Madrid: ‘Langzaam sluipt de angst voor Spurs erin’

15:45 Met de Champions League-finale van morgen in het vooruitzicht tussen Liverpool en Tottenham Hotspur bellen wij met verslaggever Mikos Gouka, onze man in Madrid. Over de sfeer, de vraag wie de favoriet is en de Nederlandse inbreng.