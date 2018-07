Rojer-Schuurs in derde ronde van gemengd dubbel Wimbledon

In hetzelfde toernooi spelen ook Robin Haase met de Belgische Kirsten Flipkens, en Matwé Middelkoop met de Zweedse Johanna Larsson nog mee om de titel. Deze duo's moeten hun tweederondepartijen nog afwerken.



Schuurs is ook nog actief in het damesdubbel en staat met haar Belgische partner Elise Mertens in de derde ronde. Rojer werd met zijn partner, de Pakistaan Aysan-Ul-Haq Qureshi, in de tweede ronde van het mannendubbel uitgeschakeld.