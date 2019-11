Rojer uitgeschakeld in dubbelspel ATP Finals

vrije training 2 Ook tweede sessie eindigt voortijdig na crash, Verstappen derde

21:17 En weer kwam er voortijdig een einde aan de training in Brazilië. Ditmaal was het Daniil Kvyat die de banden in knalde. Sebastian Vettel (1.09,217) zette de snelste tijd op de klokken op het Autódromo José Carlos Pace, voor Charles Leclerc en Max Verstappen (1.09,341).