Rolstoeltennisster Buis baalt van noodgedwongen pensioen

Jakobsen na gemiste kans: ‘Jammer, maar c'est la vie’

18:10 Fabio Jakobsen had in Alicante graag juichend over de streep willen komen, maar de Nederlands kampioen kon in de massasprint niet meedoen om de zege. De 22-jarige sprinter van Deceuninck - Quick-Step raakte ingesloten en zag hoe de Ier Sam Bennett met overmacht won. ,,Jammer, maar morgen is er weer een dag", stelde Jakobsen nuchter vast. ,,Als sprinter verlies je vaker dan dat je wint."