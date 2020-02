Rolstoeltennisster Van Koot kansloos in finale in Melbourne

FC Twente pakt uiterst belangrij­ke zege op Sparta na late treffers Bijen en Lang

1 februari ENSCHEDE – FC Twente heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van concurrent Sparta Rotterdam. Net als twee weken geleden in het thuisduel tegen FC Groningen leek het wederom in 0-0 te eindigen in Enschede, maar Peet Bijen zorgde tien minuten voor tijd voor een gigantische ontlading door de 1-0 raak te koppen. Noa Lang maakte in extremis de tweede treffer voor FC Twente.