Roma dramatisch tegen Engelse ploegen, Villarreal wil wraak op Arsenal

EL-statsWie wint dit jaar de Europa League? Er zijn nog vier kanshebbers over en vanavond spelen ze de eerste halve finales. Manchester United neemt het thuis op tegen AS Roma en Villarreal ontvangt Arsenal. Met behulp van Gracenote blikken we vooruit op deze twee wedstrijden. Dit zijn de opvallendste weetjes over de halvefinalisten.

Manchester United – AS Roma (21.00 uur)

• Deze twee ploegen staan voor de zesde keer tegenover elkaar in Europees verband. Manchester United won vier keer, één keer werd het een gelijkspel en één keer won Roma.

• De eerste keer dat United en Roma elkaar tegenkwamen in Europa was in de kwartfinale van de Champions League in het seizoen 2006/2007. Roma won thuis met 2-1, maar werd in de uitwedstrijd vernederd. Het werd 7-1 voor Manchester United. De huidige coach van The Red Devils, Ole Gunnar Solksjaer, speelde destijds nog voor United en viel in beide wedstrijden in.

• Roma heeft het traditioneel lastig tegen Engelse ploegen. De laatste zeven keer dat het tegen een Engelse club speelde, tijdens de knock-outfase van een Europees toernooi, eindigden in uitschakeling. Manchester United presteert juist uitstekend tegen Italianen. Van de laatste zes Europese knock-outwedstrijden tegen Italiaanse clubs, ging United vijf keer door naar de volgende ronde.

• Roma scoorde de laatste 13 Europese uitwedstrijden die het speelde. Dit is een clubrecord. Daar staat tegenover dat United dit seizoen pas één doelpunt tegen kreeg in de Europa League.

• Marcus Rashford is dit seizoen Europees topscorer van Manchester United. De Engelse vleugelaanvaller maakte acht doelpunten. De laatste speler die er meer maakte voor United was Ruud van Nistelrooy. Hij maakte 14 goals in Europa tijdens het seizoen 2002/2003.

• AS Roma kan een Italiaans record van AC Milan en Juventus evenaren. De Romeinen wonnen al negen Europese wedstrijden dit jaar. Het huidige record staat op tien overwinningen in één seizoen. AC Milan en Juventus deden dit in 1992/1993 en Juventus deed dit nog eens in 1996/1997.

Manchester United - Roma is ook een strijd tussen de enige twee overgebleven Nederlanders van het toernooi. Donny van de Beek (Man U) en Rick Karsdorp (Roma) zijn de laatste kanshebbers om Luuk de Jong op te volgen als Nederlandse Europa League winnaar. De twee kennen elkaar nog van de Nederlandse velden. Van de Beek en Karsdorp stonden twee keer tegenover elkaar tijdens de Klassieker.

Volledig scherm Alcácer vier zijn doelpunt in de kwartfinale tegen Dinamo Zagreb © AP

Villarreal CF - Arsenal (21.00 uur)

• Arsenal verloor nog nooit van Villarreal in een Europese competitie. De ploegen speelden vier keer tegen elkaar in de Champions League. Twee keer wonnen The Gunners en twee keer werd het een gelijkspel.

• Villarreal-fans kregen ongetwijfeld flashbacks naar 2006 toen ze de loting van de halve finale zagen. Arsenal en Villarreal stonden destijds tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. In de 90ste minuut van de returnwedstrijd kreeg Villarreal dé kans om een verlenging af te dwingen. De penalty van Juan Riquelme werd echter gestopt door Jens Lehmann. Arsenal won met 1-0 over twee wedstrijden en ging naar de finale.

• Het zou niet de laatste keer zijn dat Villarreal in het zicht van de haven strandt tijdens een Europees toernooi. De gele duikboot staat vanavond voor de vijfde keer in een halve finale, maar nog nooit werd de finale bereikt. Als het ook tegen Arsenal weer ten onder gaat, is Villarreal de enige ploeg ooit die minstens vijf keer in de halve finale van een Europees toernooi stond zonder een finale te spelen.

• Villarreal is bezig aan een ongekend succesvol seizoen in de Europa League. Het won 11 van de 12 gespeelde wedstrijden. Alleen Maccabi Tel Aviv kon Villarreal dit jaar op een gelijkspel houden.

• Een belangrijke schakel hierin is Paco Alcácer. De spits gaat bijzonder efficiënt om met de speelminuten die hem gegund worden. Alcácer maakt dit jaar in de Europa League elke 60 minuten een doelpunt. Dit is goed voor een totaal van zes goals.

• Arsenal heeft nu al een Europees clubrecord verbeterd. De 32 goals die de Londense club maakte, zijn de meeste ooit tijdens een Europees seizoen. Het oude record stond op 30 goals. Dit aantal bereikte Arsenal tijdens de seizoenen 1999/2000, 2017/2018 en 2018/2019.