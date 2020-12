Romain Grosjean moet ook laatste GP in Abu Dhabi laten schieten

Grosjean crashte vorige week in de openingsronde. Zijn bolide brak in tweeën en dat leidde tot een vuurzee. Grosjean wist daaruit te ontsnappen, maar liep wel brandwonden op, vooral aan zijn handen. ,,De risico’s voor mijn herstel en gezondheid zijn te groot als ik ga racen”, zei de coureur, die aanvankelijk hoopte volgende week bij de slotrace in Abu Dhabi nog één keer in zijn bolide te kunnen stappen. ,,Het was een heel moeilijke beslissing, maar dit is het beste voor mijn toekomst.”