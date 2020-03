Ronald Mulder gaat in tegenstelling tot broer Michel wel door

Mulder wil revanche nemen voor een grotendeels mislukt seizoen. De Europees kampioen van 2018 en de Nederlands kampioen van 2019 wist zich eind december door materiaalpech bij de NK afstanden niet te plaatsen voor de grote titeltoernooien. Na een valpartij bij de NK sprint eind januari kon voor hem ook een streep door de WK sprint in het afgelopen weekeinde in Hamar. ,,Meestal stond ik er wel op de momenten dat het moest, maar nu niet”, erkent Mulder.

In het afgelopen seizoen nam tweelingbroer en teamgenoot Michel afscheid van het schaatsen op het hoogste niveau. ,,We hebben in het verleden ook wel eens niet bij elkaar in het team gezeten, dus ik weet dat ik ook heel goed zonder Michel kan trainen. Het is natuurlijk wel nieuw voor me dat hij niet meer schaatst.”