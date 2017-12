Ronald Mulder: Ik jankte vooraf van de spanning

Door Thomas Sijtsma



,,Naar mijn mening moet je de 500 meter gewoon twee keer rijden om de rechtmatige winnaar aan te wijzen", zegt Mulder. ,,Voordat ik in de auto stapte naar Thialf stond ik te janken van de spanning. Je bent anderhalf jaar bezig met deze dag. Dit is gewoon te spannend."



De winnaar van het brons, vier jaar geleden in Sotsji, heeft vorig jaar op eigen initiatief en buiten de ploeg om een mental coach in de arm genomen om zijn hoofd om te laten gaan met de enorme druk die op de races rust.



,,Ik wil alles aangrijpen om de beste te zijn op het ijs. In de sprint gaat het om de honderdsten en het mentale aspect mag bij mij in ieder geval niet de doorslag geven.”



Mulder stipte nog even aan dat hij het spijtig vond dat zijn broer Michel zich niet bij de eerste drie schaatsers reed. Al vond hij dat niet verrassend. ,,Michel heeft de slag gemist door het niet rijden van de wereldbekerwedstrijden. Zijn wedstrijden waren er dit seizoen nog niet naar om bij de eerste drie te rijden. Maar ik weet ook dat hij uit het niets kans toeslaan als het moet.”



Met veel vertrouwen kan Mulder zich klaarmaken voor 19 februari als in Gangneung de 500 meter wordt gereden. ,,Ik ben een van de kanshebbers.”