Ronald Mulder in Stavanger weer eens op hoogste trede

Door Rik Spekenbrink



Mulder had aan landgenoot Hein Otterspeer een ideale tegenstander. De nationaal recordhouder op de kortste afstand opende twee tienden sneller en kon op de kruising naar Otterspeer toe kruipen. Met een goede laatste bocht voltooide hij zijn prima rit. Tweede werd verrassend de Japanner Daichi Yamanaka, Otterspeer werd in 34,76 derde. Gisteren was alleen Lorentzen sneller geweest dan hij.



Mulder was verheugd over zijn snelste tijd. ,,Stiekem win ik er niet zo veel en het was het al even geleden. Dus dan is het echt lekker om er weer eens een te winnen, zeker in een olympisch seizoen. Mijn opening was goed, zeven honderdsten beter dan gisteren. Dat scheelt uiteindelijk ook in de ronde. Ik kon mooi bij Hein op de bagagedrager bij de kruising en daarna had ik een prima bocht. Deze baan is best lastig, je hebt oneindig veel grip, maar daardoor moet je ook uitkijken dat je je niet ingraaft."



De Zwollenaar had uitgerekend Yamanaka in zijn kielzog, een naam die veel vraagtekens oproept. ,,Ik kende hem niet, tot dit weekeinde. Eerlijk. Als je me had gezegd dat het de Japanse fysio was, had ik het ook geloofd", zegt Mulder. ,,Dat bedoel ik totaal niet denigrerend, maar het is wel opvallend dat hij zich er ineens tussen schaatst."