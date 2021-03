Ronald Mulder jaar langer bij Reggeborgh: ‘Doel is plaatsen voor Spelen’

,,Daar ben ik heel blij mee”, laat Mulder opgetogen weten. ,,Ik heb nog steeds heel veel plezier en lol in het schaatsen, waarbij ik altijd zo goed mogelijk wil presteren. Want wat is er nou mooier dan dit leven?”



Mulder is duidelijk over zijn doelen komende winter. ,,Dat is plaatsing voor de Olympische Spelen en daar meedoen om de medailles.” Mulder deed al drie keer mee aan de Winterspelen. Hij behaalde in Sotsji in 2014 olympisch brons op de 500 meter. Zijn tweelingbroer Michel Mulder won destijds goud.