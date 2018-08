Ronaldinho op stap met Lingard, Witsel en Meunier feesten op Ibiza

Wevers terug op de plek waar haar succesver­haal begon

10:15 Sanne Wevers keert deze week met een bijzonder gevoel terug in de SSE Hydro. Een kleine drie jaar geleden veroverde de Oldenzaalse turnster in de megahal in Glasgow WK-zilver op de balk. Het was de bekroning van twintig jaar hard werken en het overwinnen van vele tegenslagen. En ook de opmaat naar de gouden olympische medaille in Rio 2016.