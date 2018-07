Ronaldo arriveert bij Juve, Ten Dam is trots

sportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Buonosera

En daar is dan eindelijk Cristiano Ronaldo. De Portugees arriveert vandaag bij het trainingscomplex van Juventus voor zijn eerste training bij zijn nieuwe club. Het zal een rustige training zijn aangezien het eerste elftal nog op tournee is in de Verenigde Staten.

Pjanic dunkt met zijn voeten

Miralem Pjanic is met zijn club Juventus in New York. Daar was hij aan het dollen met basketballer Kenneth Faried. Faried moest de bal in de basket 'dunken' na een actie van de Bosniër, maar hulp van de speler van Brooklyn Nets was niet nodig. Pjanic kreeg de bal zelf in het net.

Ten Dam is Trots

Laurens ten Dam is vandaag lekker wakker geworden. De veteraan, die afgelopen drie weken zijn tiende en misschien wel zijn laatste Tour de France reed, is een dag later nog steeds trots op de prestatie van zijn teamgenoot Tom Dumoulin. Dumoulin eindigde op de tweede plaats in het eindklassement achter Geraint Thomas.

