Ronaldo en de CL-finale, bijna altijd een hoofdrol

Door Daniël Dwarswaard



2008 winst met Manchester United tegen Chelsea



O, wat was Cristiano Ronaldo Edwin van der Sar dankbaar. Toen de Nederlandse keeper de beslissende strafschop van Nicolas Anelka stopte, lag Ronaldo huilend op de grond. Van opluchting en blijdschap. De Portugees was toen in Moskou namelijk de enige speler van United die miste. Terwijl Ronaldo in de reguliere speeltijd wél scoorde. Na negentig minuten was het 1-1 omdat Frank Lampard voor Chelsea scoorde.