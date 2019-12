Ronaldo even helemaal klaar met veldbetreders: ‘Maar de ergernis is gezakt’

De eerste die het veld op rende, een supporter in een shirt van Juventus met daarop de naam van Ronaldo, kreeg nog een knuffel van de lachende Portugees. Hij was het daarna echter snel zat met de mannen die hem belaagden. In de laatste minuten van het duel sprong Ronaldo op het laatste moment opzij toen een fan om hem af rende, met een steward in de achtervolging. Na het laatste fluitsignaal werd Ronaldo in z’n nek gepakt door een man die een selfie met hem wilde maken. De man hield zich vast aan de Portugees terwijl een steward hem beetpakte, waarop Ronaldo woedend reageerde.