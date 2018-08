Ronaldo-familie in Juve-kleuren, Kompany tien jaar bij City

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Kompany tien jaar bij Manchester City

Op 22 augustus 2008, vandaag tien jaar geleden, maakte Vincent Kompany voor 8,5 miljoen de overstap van HSV naar Manchester City. De 32-jarige verdediger staat naast zijn voetballende kwaliteiten ook bekend om zijn leiderschap. Zijn speeches zijn vaak goed doordacht en motiverend, maar soms laat Kompany zich ook even helemaal gaan. Zoals in onderstaand filmpje. Het is een van de vele hoogtepunten uit de documentaire 'All or Nothing: Manchester City' op Amazon.

Manchester City on Twitter Sunday April 15, 2018. #Kompany10 https://t.co/CRieaYeIex

Van Rijsselberghe wordt weer vader

Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe wordt voor de tweede keer vader. Met zijn vrouw Sasha heeft de 29-jarige windsurfer al een meisje, Lise.

Nieuw gezinsportret voor de Ronaldo's

De garderobe in huize Cristiano Ronaldo kleurt wit én zwart. Gisteren postte de Portugees een foto vanaf zijn terras in Turijn met het hele gezin ín Juventus-shirt. De foto met vriendin Georgina, dochtertje Alana Martina (9 maanden), tweeling Eva en Mateo (1) en Cristiano Jr. (8) haalde in minder dan tien minuten één miljoen likes. Na twaalf uur waren er meer dan 8,5 miljoen likes.

La famiglia bianconera! #finoallafine Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 21 Aug 2018 om 10:56 PDT

Bas Verwijlen in discussie met scholieren

Olympisch topschermer Bas Verwijlen ging vandaag op het Rodenborch Collega in Rosmalen in discussie met scholieren over talent en hoe je die vaardigheden gebruikt om de top te halen. Hij hield onder meer een toespraak.

Ted-Jan Bloemen viert huwelijksdag

Olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen vierde gisteren zijn derde 'huwelijksverjaardag'. Hij trouwde drie jaar geleden met 'zijn' Marlinde.

3 years Mr. & Mrs. Bloemen! #weddinganniversary #love 📷: @loving_all_this_beauty Een foto die is geplaatst door null (@tedjanb) op 20 Aug 2018 om 20:32 PDT

Van Rouwendaal en Paquit relaxen

Topzwemsters Sharon van Rouwendaal en de Française Laura Paquit komen in de zon bij van hun trainingsinspanningen in het zwembad.

Kevin Strootman voor het eerst vader

Kevin Strootman is voor de eerste keer vader geworden. De voetballer van AS Roma maakte op Twitter bekend dat de baby gisteren is geboren. Het kindje heeft de naam Jonah Maxime Strootman gekregen. Bij het bericht heeft Strootman een foto geplaatst waarbij de baby zijn vinger vasthoudt. Zijn club feliciteert Strootman en zijn partner op Twitter met het nieuwste lid van de Giallorossi familie.