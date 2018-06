Ronaldo is bozer dan ooit, Barça klaar voor vertrek van Cillessen

Alisson Becker, keeper van AS Roma en het nationale elftal van Brazilië, hoopt deze week nog een transfer te maken. De doelman is transfertarget nummer 1 lijkt het wel deze zomer en wordt bij verschillende clubs genoemd. ,,Laten we kijken of er iets gebeurt deze week", zei hij tegen verslaggevers van Marca. ,,Ik hoop dat het wordt opgelost voor het WK, dat is wat ik wil, om eerlijk te zijn. Ik heb de verantwoordelijkheden van de onderhandelingen overgelaten aan mijn vertegenwoordigers."



Real Madrid en Liverpool zouden in elk geval bij de clubs horen die de Braziliaan op het lijstje hebben staan. Mocht Alisson zijn transfer echt voor het WK willen afronden moet-ie snel zijn, want hij heeft nog drie dagen.