Ronaldo kan Seedorf voorbijstreven en meer statistieken over de CL-finale

Real Madrid kan voor het derde opeenvolgende seizoen de Champions League winnen. In de CL-periode, vanaf het seizoen 1992-1993, was het geen enkele andere club gelukt om twee jaar achtereen de 'Cup met de Grote Oren' te veroveren. Ten tijde van de Europa Cup I pakte Real zelf vijf seizoenen achtereen de belangrijkste Europese beker tussen 1956 en 1960. Ajax lukt het drie keer op rij (1971-1973) en ook Bayern München zette die prestatie neer (1974-1976).

Volledig scherm Johan Cruijf met de EC1-beker. © ANP

Zege Liverpool in 1981

Real Madrid en Liverpool troffen elkaar eerder in een Europese finale. Op 27 mei 1981 won de Engelse club in Parijs de Europa Cup I dankzij een goal van Alan Kennedy. De zege in 1981 was echter de enige Engelse in een finale met een Spaanse ploeg. In 2006 verloor Arsenal van FC Barcelona, in 2009 en 2011 legde Manchester United het af tegen Barcelona. Real Madrid kan ervoor zorgen dat de CL-beker voor de vijfde opeenvolgende keer in Spanje terecht komt. Real won in 2014, Barcelona in 2015 en Real opnieuw in 2016 en 2017.

Volledig scherm Phil Neal en matchwinner Alan Kennedy vieren feest. © Action Images / Sporting Picture

Ronaldo in de Champions League

Zeg je records in de Champions League, dan heb je het over Cristiano Ronaldo. De Real-ster kan bij een zege op Liverpool de enige speler zijn die vijf keer de CL (sinds seizoen 1992-1993) won. Clarence Seedorf, Xavi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué en Lionel Messi staan nu ook op vier. Ronaldo scoorde dit seizoen al 15 keer in het miljoenenbal. Hij zette in 2013-2104 zelf met 17 doelpunten het record. In totaal staat de Portugees op 120 CL-treffers, 20 meer dan 'achtervolger' Lionel Messi. Qua records in de CL en Europa Cup I blijft één man hem voorlopig voor: Alfredo Di Stéfano. De gewezen Real-ster scoorde in liefst vijf Europa Cup I-finales (1956, 1957, 1958, 1959, 1960). Ronaldo deed dat tot nu toe nog in drie edities (2008, 2014, 2017). Di Stéfano staat net als Ferenc Puskás op 7 goals in finales, Ronaldo scoorde vier keer.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © ANP Pro Shots

Nederlands succes

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen de eerste Nederlanders worden die sinds 2013 de Champions League wonnen. Toen veroverde Arjen Robben met Bayern München de beker. Robben maakte in de 89ste minuut de winnende goal tegen Borussia Dortmund (1-2). In 2011 mocht Ibrahim Afellay bij FC Barcelona de cup omhoog houden. De ex-PSV'er mocht in de eindstrijd tegen Manchester United (3-1) vlak voor tijd invallen. In 2007 scoorde Dirk Kuyt namens Liverpool in de finale tegen AC Milan, maar de Engelse club verloor met 2-1.