Ronaldo komt tijdens WK-finale aan in Turijn

SOFTBAL Softbal­ster Nadine Marinus uit Enschede bereikt bijzondere mijlpaal

14 juli ENSCHEDE - Softbalster Nadine Marinus uit Enschede speelde zaterdag haar 500e wedstrijd in de Golden League voor Tex Town Tigers en bereikte daarmee een bijzondere mijlpaal. Op dit moment is de 30-jarige Enschedese de enige speelster die zoveel wedstrijden voor één club speelde in de hoofdklasse.