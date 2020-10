Ronaldo over coronatest: ‘PCR is bullshit’

Dat stoort hem enorm, laat hij op zijn Instagram-pagina weten. ,,Ik voel mij fit en gezond. Hup Juve!", schrijft Ronaldo op zijn kanaal om enkele minuten later zijn frustratie te uiten. In kapitalen: ,,PCR is bullshit!” Twee weken geleden werd bekend dat de Portugese superster besmet was met het virus. Daarna ging hij in quarantaine, maar vorige week donderdag testte Ronaldo weer positief. En gisteren nog een keer volgens Italiaanse media.



Ronaldo is niet de enige die kritiek levert op PCR-testen, maar medici en wetenschappers zijn overtuigd van de werking ervan. Ze noemen de PCR-tests zelfs de meest accurate die er zijn. De PCR-tests die gebruikt worden zijn speciaal ontwikkeld om het coronavirus te ontdekken, en zijn erg sensitief. Dat betekent dat ook kleine restjes van het virus hiermee gevonden kunnen worden. Dat kunnen restanten zijn van een besmetting van weken geleden. Ook komt het voor dat mensen positief testen die maar een klein beetje virus bij zich dragen. Ook mensen die geen klachten hebben, kunnen positief testen.