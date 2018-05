Ronaldo voor zevende keer topscorer CL

Ronaldo wordt op de topschutterslijst gevolgd door de drie aanvallers van Liverpool, de tegenstander van vandaag in de gewonnen finale (3-1). Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané maakten allemaal tien goals.



Ronaldo werd in het seizoen 2007-2008 voor het eerst topscorer in de Champions League. Hij maakte toen acht doelpunten voor Manchester United. In 2013 (twaalf doelpunten), 2014 (zeventien), 2015 (tien), 2016 (zestien) en 2017 (twaalf) was hij ook de meest trefzekere speler. Ronaldo moest die titel in 2015 wel delen met Neymar en Lionel Messi. Met een totaal van 120 doelpunten mag de 33-jarige Portugees zich ook de topscorer aller tijden van de Champions League noemen. Messi volgt met honderd treffers.

Gento

Ronaldo mocht het belangrijkste Europese bekertoernooi voor de vijfde keer bijschrijven op zijn erelijst. Alleen Francisco 'Paco' Gento, die zes keer won, staat nu nog boven Ronaldo.

,,Deze beker wilden we hebben'', zei de Portugees na de gewonnen finale tegen Liverpool (3-1). ,,We wisten dat het zwaar zou worden, maar we hebben de winst verdiend. Finales zijn altijd lastig, maar wij zijn de terechte winnaar. We hebben historie geschreven.''

Ronaldo won de Champions League in 2008 met Manchester United en in 2014, 2016, 2017 en nu weer met Real Madrid. Met vijf eindzeges in het belangrijkste toernooi voor Europese clubs kwam de 33-jarige Portugees op gelijke hoogte met zeven oud-spelers van Real Madrid, onder wie Alfredo Di Stéfano, en de Italianen Paolo Maldini en Alessandro Costacurta. Gento won de Europa Cup I in de jaren vijftig en zestig liefst zes keer met de 'Koninklijke'.

Volledig scherm © AFP