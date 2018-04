Ronde-revelatie Pedersen blijft Trek-Segafredo trouw

Jong FC Twente verliest ook van Harkemase Boys

17:45 HENGELO- Jong FC Twente houdt aan het paasweekeinde een dubbel slecht gevoel over. Na de 2-1 nederlaag bij ASWH van afgelopen zaterdag ging de ploeg van trainer Dennis Demmers maandagmiddag opnieuw onderuit. Harkemase Boys was in Hengelo met 1-0 te sterk.