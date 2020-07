Ronde van Wallonië op zoek naar andere finishplaats eerste rit

,,Ik moet mijn bevolking beschermen. Covid-19 ligt nog niet achter ons. Er zijn nog te veel besmettingen", zegt burgemeester Bruno Lefebvre. De Ronde van Wallonië is een van de weinige internationale wedstrijden die op het programma staat voordat eind augustus de Tour de France begint. Lefebvre is daarom bang voor extra veel belangstelling.



De 41ste Ronde van Wallonië begint 16 augustus in Soignies. Naar een nieuwe finishplaats wordt nog gezocht. De slotetappe is 19 augustus.