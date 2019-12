Ronhaar uit Hellendoorn tweede Nederlander in wereldbeker

Lucinda Brand wint ook in Heus­den-Zol­der

15:36 Veldrijdster Lucinda Brand heeft vanmiddag ook de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder gewonnen. De Nederlandse kampioene versloeg aan de finish haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Door de derde plaats van Annemarie Worst was er in de Belgische wedstrijd een compleet Nederlands podium.