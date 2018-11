Ronhaar wint wereldbekercross Koksijde

FC Twen­te-trai­ner Pusic heeft wat te kiezen

12:00 ENSCHEDE - FC Twente werkt zonder de geblesseerden Rafael Ramos, Ulrich Bapoh en Jeroen van der Lely toe naar de uitwedstrijd van maandag bij Jong AZ. Ramos kampt met hamstringklachten, Bapoh heeft last van de enkel en Van der Lely komt in verband met een knieblessure voor de winterstop niet meer in actie.