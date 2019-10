Roompot-Charles houdt definitief op te bestaan

,,We hebben zo lang mogelijk gewacht om dit bericht uit te sturen", aldus Zijlaard. ,,Je blijft immers hopen dat er toch nog ergens een oplossing gevonden wordt, ook al werd de kans met de dag kleiner. Nu is het jammer genoeg definitief en nemen we met ons team na vijf mooie jaren afscheid van het profwielrennen.” Op 23 juli maakte hoofdsponsor Roompot Vakanties bekend uit de wielerwereld te stappen. Er werd gezocht naar een nieuwe geldschieter, maar tevergeefs. Door het stoppen van de ploeg komen elf van de achttien renners op straat te staan. Onder anderen Lars Boom, Pieter Weening en Jan-Willem van Schip hebben nog geen nieuwe ploeg gevonden.

Deur op een kier

Op dinsdag 15 oktober wordt de voorlopig laatste wedstrijd in het shirt van de ploeg gereden. Voorlopig, want mocht er zich in de tussentijd wel een nieuwe hoofdsponsor aandienen dan staat de deur voor 2021 open. ,,Er zijn veel co-sponsoren die weer met ons in zee gaan zodra we een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden.”



Wielerploeg Roompot werd in 2015 opgericht als ‘Orange Cycling’. Renners als Dylan Groenewegen, Johnny Hoogerland en Antwan Tolhoek reden voor de van oorsprong Nederlandse ploeg. Eind vorig jaar werd er gefuseerd met Sniper Cycling, het management achter wielerploeg Vérandas Willems-Crélan. Wout van Aert zou toen mee de overstap maken naar de fusieploeg, maar koos na lang gesteggel voor een contract bij Jumbo-Visma.