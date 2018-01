Roompot krijgt wilcard Ronde van Vlaanderen

Assaidi wil 'graag voor Marokko uitkomen' op WK

30 januari ENSCHEDE – Hij is al maanden op dreef. In de Grolsch Veste is het regelmatig alle ballen op Ous. Oussama Assaidi is in bloedvorm. Hij is nog niet gepolst, maar hij zou graag met Marokko naar het WK willen.