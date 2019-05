Roosen breekt sleutelbeen bij val Californië

LIVE | Amsterdam stroomt vol met uitzinnige Ajax-supporters

14:29 Amsterdam stroomt vol met uitzinnige supporters voor de huldiging van landskampioen Ajax. Het officiële eerbetoon, aanvang 16 uur op het Museumplein in de hoofdstad, belooft een dampend feest te worden. De gemeente en politie houden de festiviteiten haarscherp in de gaten om escalaties zoals in 2011 te voorkomen. Burgemeester Femke Halsema hoopt op ‘een groot feest’ en heeft vertrouwen in een goede sfeer en afloop. Mis niks met ons liveblog!