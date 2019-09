Roosen grijpt net naast de winst in Kampioenschap van Vlaanderen

Grote sprintnamen stonden in Koolskamp aan het vertrek voor een klassieker onder de kermiskoersen. Groenewegen en Fabio Jakobsen gingen als topfavorieten van start en waren bij de les toen het peloton met nog iets meer dan veertig kilometer te gaan in stukken brak. Ook mee: Edward Theuns, Tim Merlier en oudgediende Mark Cavendish, die in de Tour of Britain zijn neus weer aan het venster stak. De voorsprong van de vroege vluchters Jonas Koch, Guillaume Seye en Yiber Sefa verdween als sneeuw voor de zon en een groep van zo'n 25 renners stormde op de finish af, maar de samenwerking was niet meer ideaal. De knechten van de kopmannen waren opgesoupeerd en de ene na de andere aanval volgde. Een poging van Jannik Steimle op zeven kilometer van de meet was perfect getimed. De Duitse stagiair van Deceuninck-Quick-Step kon in de achtervolgende groep rekenen op de steun van ploegmaat Jakobsen, die op elke tegenaanval reageerde.

Poging van Roosen

Timo Roosen, Jonas Rickaert en Pieter Serry gingen nog in de achtervolging, maar Steimle was niet meer terug te pakken. Een late poging van Roosen draaide op niets uit, al finishte hij nog wel als tweede voor de aansprintende Groenewegen.



Voor Steimle is het zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Maandag tekende hij een profcontract en een dag later won hij de Textielprijs in Vichte. Tot en met 2021 is hij bij de ploeg van Patrick Lefevere onder de pannen. ,,Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Het hele team voelt als een familie. Voor mij is het een droom om in dit shirt te rijden", vertelde Steimle na afloop voor de camera van Sporza. ,,Ik weet dat ik een sterke renner ben, maar soms heb je wat geluk nodig. Dit is echt fantastisch.”



,,Ik kwam net tekort, maar meer zat er simpelweg niet in”, aldus Roosen. ,,Je weet dat je Deceuninck-Quick-Step in de gaten moet houden, maar toch glipt er een renner doorheen. In de slotkilometer probeerde ik nog naar hem toe re rijden, maar tevergeefs. Hij was te sterk”, aldus Roosen. ,,Het was best wel een zware koers. We speelden het spelletje goed. Timo reageerde en ik zat erachter voor als het een sprint zou worden, maar helaas. Het was een leuk spelletje vandaag”, aldus Groenewegen.