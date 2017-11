Rosberg sluit terugkeer in de Formule 1 definitief uit

Longa'30 dit keer wel de sterkste in Achterhoekse derby

4 november WINTERSWIJK - Na de zeperd tegen RKZVC (5-0 verlies) is Longa'30 er tegen FC Winterswijk wel in geslaagd een andere Achterhoekse derby te winnen. Thomas Kerperien en Boet Kemperman bogen een 1-0 achtstand om in een 2-1 overwinning.