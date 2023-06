Rosmalen-kampioen Tallon Griekspoor strandt in kwartfinales ATP-toernooi Halle

met video Zonta van den Goorbergh crasht bij training TT Assen

Zonta van den Goorbergh is bij trainingen voor de TT van Assen gecrasht. De 17-jarige coureur, die uitkomt in de Moto2-klasse, ging hard onderuit in de Geert Timmer Bocht. Van den Goorbergh gleed even door en kon vrij snel opstaan en voorkomen dat de door de lucht vliegende motor op hem terecht kwam.