Routinier Marcel Scholten ontbrak maar één keer bij de Survivalrun in Neede

Breng 's avonds voor de aardigheid eens een bezoek aan trainingscentrum de Voshaar in Eibergen. De kans is groot dat Marcel Scholten er zich in het zweet werkt. De 59-jarige inwoner van Meddo traint er meestal vijf keer per week. Twee keer een hindernistraining en drie keer een looptraining. Dit allemaal om deel te nemen aan vijf lange survivaltochten in het jaar. In Neede werd de Survivalrun in 1992 voor het eerst gehouden. Zondag staat de 25ste editie op de rol, 23 keer verscheen Scholten aan het startschot. "In 2012 had ik zaterdagavond een feestje. Ik had bewust rustig aan gedaan. Toen ik thuiskwam, wilde ik de autodeur zachtjes dichtdoen, maar toen kwam mijn vinger tussen de deur, waardoor ik niet mee kon doen."

Quote Ik ben allang blij dat ik nog mee kan en mag doen. Het trainen alleen vind ik al fantastisch Marcel Scholten

Tijdens alle andere edities was Scholten present in Neede. Op twee edities na haalde hij telkens de finish. "In 1996 werd mijn bandje afgenomen, omdat ik een hindernis niet doorkwam. In dat jaar haalden maar elf deelnemers de finish. Dat was de zwaarste ooit. In 2006 kwam ik ook een hindernis niet door."

Boogschieten

Scholten is dit jaar geen deelnemer die we terug gaan vinden op het podium. Daar doet hij het ook niet meer voor. "Ik ben allang blij dat ik nog mee kan en mag doen. Het trainen alleen al vind ik fantastisch."

In het verleden stond Scholten vaak op het podium in de veteranenklasse. Deze won hij ook al eens. In 2000 leek Scholten de snelste te worden van alle deelnemers. "Ik kwam als eerste Neede binnen. Toen moest ik boogschieten, doorgaans een favoriet onderdeel van mij, maar ik schoot mis. Daar stond toen een forse straf op, waardoor ik helaas werd bijgehaald."

Scholten loopt meer survivals dan alleen Neede. In Beltrum en Harreveld doet hij meestal mee, maar ook over de Belgische grens legt hij survivals af in Brugge. "Ik wil Neede geen veren in de kont steken, maar ik vind het zeker de mooiste survivalrun", aldus Scholten. "Qua landschap is het absoluut de mooiste van allemaal. De Needse berg op en af, een hindernis boven de Hofmaatvijver. Het is een prachtig parcours."

Jubileum

Omdat de survivalrun zondag een jubileum viert, is het parcours iets aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. De finish is nu niet bij de Hofmaatvijver, maar midden in het dorp op het Vleermoesplein. "Misschien bekijk ik het parcours zaterdag nog even. Meestal doe ik dat vooraf om me voor te bereiden. Zondag is het taak om niet te hard van start te gaan. Dat wil wel eens gebeuren. De lengte van de run is zo'n 19 kilometer, dus je moet je energie spreiden en luisteren naar je lichaam."