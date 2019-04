Royal a-ware stopt na vijf jaar als sponsor marathonploeg Anema

Kopfeno­meen De Jong: ‘Eerste plaats behouden is het enige dat telt’

4 april Sinds zijn Eredivisie-debuut in 2008/09 voor De Graafschap maakte De Jong 52 kopgoals in de Eredivsie. In dezelfde periode maakte niemand anders meer dan 24 kopdoelpunten in de Eredivisie (Mike Havenaar 24). Dankzij de twee doelpunten (en die van Steven Bergwijn en Donyell Malen) won PSV eenvoudig en heroverde het de koppositie op Ajax.