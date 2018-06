Royston Drenthe traint mee met Sparta, Nainggolan naar Inter

Meijers verhuurd aan Helmond Sport

Drenthe traint bij Sparta

Gaan we Royston Drenthe (31) terug op de velden zien? De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid traint in de voorbereiding mee met het gedegradeerde Sparta Rotterdam. ,,We kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen'', klinkt het mysterieus uit de mond van Drenthe.

,,Dat moet gewoon heel open-minded zijn van beide kanten en een win-win situatie zijn", aldus de oud-vleugelspeler van Real Madrid en Feyenoord die in 2016 stopte met voetballen. ,,Ik ken trainer Henk Fraser en technisch manager Henk van Stee natuurlijk goed van Feyenoord en samen hebben we gesproken over Sparta."



,,Ik ben nu in de bloei van mijn leven maar toen ik met hen sprak kwam er toch iets in mij op van: 'we gaan het gewoon proberen'', zegt Drenthe die het voorlopig nog niet wil hebben over een contract bij Sparta. ,,Ik ben hier in eerste instantie voor mezelf en voor het trainen en we zullen wel zien waar het schip zal stranden."