RTC Oost als kweekvijver voor de grote profploegen

ENSCHEDE - Met Joy Beune heeft RTC Oost een van de grootste schaatstalenten van het land in huis. Maar het had niet veel gescheeld of trainer Johan Freriksen had geen ploeg én geen rijdsters meer. "Deze opleidingsploeg mag niet verloren gaan."

Afgelopen voorjaar ging opeens de stekker uit de ploeg. Vanwege bestuurlijke perikelen was er geen geld beschikbaar voor Freriksen en zijn meiden. "Ik ben toen direct gaan bellen en regelen dat de meiden elders terecht konden, want hier was het einde oefening voor ze. Enkelen konden naar Friesland, verre van ideaal natuurlijk." De helpende hand kwam uit Haarlem, van de Schaatsacademie Noord-West. Die club heeft Freriksen in dienst genomen en faciliteert RTC Oost. "De meiden kunnen dus gewoon thuis blijven wonen en in Enschede trainen. Kan dat, vroeg ik Arie Koops (technisch directeur KNSB, red.). Binnen een half uur was het klaar. Ik heb de bond nog nooit zo snel iets zien regelen."

Nieuwe stichting

Tot het einde van dit seizoen staat Freriksen op de loonlijst van Haarlem, in de tussentijd moet het Gewest Overijssel de zaken voor elkaar zien te krijgen. "Hopelijk komt er een nieuwe stichting, met goede mensen in het bestuur die verstand van zaken hebben. En hopelijk krijg ik dan een driejarig contract, zodat ik rustig kan bouwen aan deze ploeg en de meiden verder kan opleiden. Want deze opleidingsploeg mag niet verloren gaan", zegt Freriksen, die zich sinds 1993 ontfermt over de jonge regionale talenten.

Stoer

Met Joy Beune gaat dat zeker gebeuren, daar twijfelt Freriksen geen moment aan. "Bij Joy is het zaak om de rust te bewaren." Na het NK afstanden, waarop zijn pupil indruk maakte met een zesde tijd op de 1.500 meter, hingen alle ploegen de volgende dag bij hem aan de lijn. "Joy kon bij de ene ploeg dit en bij de andere weer dat." Hij houdt de boot af, ging met het Bornse talent in gesprek of ze wel mee moest doen aan de wereldbekerwedstrijden bij de senioren. Wat de voor- en nadelen waren. Diezelfde avond had ze al een besluit genomen: geen World Cups in Calgary en Salt Lake City. "Het kan ook allemaal te vroeg komen, ze is nog maar 18 jaar. Ik vind haar beslissing heel stoer."

Met drie pupillen op het NK afstanden liet RTC Oost van zich horen. Ondertussen werkt Freriksen toe naar het volgende toernooi, Kraantje Lek in Haarlem. Vanwege de strubbelingen moet hij het doen met minder geld en middelen. Van de rijdsters wordt een eigen financiële bijdrage verwacht en Freriksen heeft er wat taken bijgekregen. "Lotto heeft drie trainers, een inspanningsfysioloog en twee fysiotherapeuten, ik doe het in m'n eentje."