Ruffoni vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik

KNVB wil speler een jaar uitsluiten, club gaat niet akkoord

18:12 ALMELO - ON heeft het schikkingsvoorstel in de zaak Stef Kamphuis verworpen. De aanklager amateurvoetbal had een schikkingsvoorstel gedaan van 12 maanden. Dit voorstel werd niet geaccepteerd, waardoor de zaak nu in behandeling wordt genomen door de tuchtcommissie. Eerder werd Kamphuis door zijn club al voor 3 maand geschorst.