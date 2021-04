Ruim 100.000 fans tijdens race in Zandvoort, dát blijft de inzet: ‘We hebben nog even de tijd’

Video Wiegman vertrouwt op vaste kern: ‘Ga niet alles omgooien omdat het resultaat niet goed was’

19:04 Sarina Wiegman, de bondscoach van de voetbalsters van Oranje, hoopt morgen opnieuw een berg aan informatie over te houden aan het oefenduel met Australië. Vrijdag was Oranje kansloos tegen Spanje, maar dat duel leverde volgens de coach ook weer nieuwe inzichten op in aanloop naar de Olympische Spelen.